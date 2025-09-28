BEAT - Live

Live

Genre:
Progressive Rock
Label:
Inside Out Music / Sony
Release:
26.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. Neurotica
    2. Neal And Jake And Me
    3. Heartbeat
    4. Sartori In Tanger
    5. Model Man
    6. Dig Me
    7. Man With An Open Heart
    8. Industry
    9. Larks' Tongues In Aspic, Part III
    1. Waiting Man
    2. The Sheltering Sky
    3. Sleepless
    4. Frame By Frame
    5. Matte Kudasai
    6. Elephant Talk
    7. Three Of A Perfect Pair
    8. Indiscipline
    9. Red
    10. Thela Hun Ginjeet

