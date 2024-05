Ganz großes Kino, oder besser: ganz große Bühne!

Leute, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll! Schon der "Vorspann", mit dem die Live-Aufnahme beginnt, ist einfach nur überwältigend, grandios, gigantisch! Mir fehlen einfach die passenden Worte für dieses wunderbare Gesamtkunstwerk – anders kann man es eigentlich nicht beschreiben.



Dann also erstmal zu den Fakten. Zur Rezension von "01011001 – Live Beneath The Waves" liegt mir der 3er-Pack mit 2 Live-CDs und der DVD vor. Das Konzert wurde am 17. September 2023 im "013 Poppodium" in Tilburg (NL) aufgezeichnet. Das Album, das am 25. Januar 2008 erschienen ist, hat ein Aufgebot von 17 großartigen Musikern zusammengebracht. Bei den jetzigen Live-Aufführungen konnten immerhin 12 der Originalsängerinnen und -sänger verpflichtet werden. Schön, dass in dem beiligenden kleinen Booklet alle Mitwirkenden mit einem passenden Foto aufgeführt werden. Sogar der Meister himself, Arjen Lucassen, ist auf der Bühne zu finden.



Schon die beiden Live-CDs lassen die wunderbare Stimmung erahnen, die im Zuschauerraum geherrscht haben muss. Ich bin ja nicht so der Fan von Audio-Live-Mitschnitten, außer, wenn ich bei dem oder zumindestens einem Konzert der entsprechenden Band gewesen bin, dann lebt die Erinnerung nochmal auf. Woran es liegt, dass es hier anders ist, kann ich nicht genau sagen, da ich – im Gegensatz zu unserem Kollegen Stefan Rosenthal – nicht das Vergnügen hatte, live dabei zu sein. Lest seinen wunderbaren Konzertbericht! Vielleicht liegt es daran, weil das Live-Feeling so super rüberkommt, ohne aufdringlich zu sein? Vielleicht, weil die Produktion so fett aus den Boxen schallt? Vielleicht, weil die Beteiligten alle so erstklassig sind? Naja, sicher ein bisschen von allem, aber hauptsächlich liegt es wohl einfach an der Musik.



Doch nicht nur auf der Bühne war "action" angesagt, die ganze Stadt war bei diesem Event eingebunden, es gab ein richtiges AYREON-ARJEN-Festival mit unterschiedlichen Angeboten. Seien es in den Restaurants die "passenden" Getränke oder Gerichte, sei es ein eigens aufgebauter Pop-Up-Store – auch hier könnt ihr mehr Details im Bericht von Stefan nachlesen.



Als der Augenblick kommt, in dem ich die DVD mit dem Konzert starte, beginnt die Magie. Alleine Das Bühnenbild ist schon überwältigend, dazu kommt die perfekte Choreographie der ganzen Aufführung, die Lichtshow, das ekstatische Publikum, das ständig tobt, mitsingt und applaudiert. Und nicht zuletzt natürlich die Mitwirkenden auf der Bühne, die wirklich alles geben und mir einen Gänsehautmoment nach dem anderen bescheren. Es ist schier unmöglich, auf jedes Detail gesondert einzugehen, außerdem entdeckt man bei jedem Anschauen wieder etwas Neues. Diese Bühnenenergie und die Zuschauerbegeisterung reißen mich, auch wenn ich nur vor dem heimischen Bildschirm sitze, einfach mit. Ich kann nur jedem empfehlen, sich diese unbändige Kraft auf den beiden Auskopplungen 'The Sixth Extinction' und 'The Day That The World Breaks Down' anzuschauen, um meine Begeisterung nachfühlen zu können.



Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle auch noch einmal an Lori und Arjen, die es Stefan aus unserem Powermetal-Team ermöglicht haben, an diesem Event teilzunehmen.

The Sixth Extinction (01011001 - Live Beneath The Waves)

https://www.youtube.com/watch?v=HAJ0zTMLClQ

The Day That The World Breaks Down (01011001 - Live Beneath The Waves)

https://www.youtube.com/watch?v=Ei4QjMN1y5g

Für alle, die es vielleicht doch interessiert, hier die Mitwirkenden der Show:

Gesang:

Marcela Bovio (MAYAN), Brittney Slayes (UNLEASH THE ARCHERS), Irene Jansen, Simone Simons (EPICA), Anneke van Giersbergen, Maggy Luyten (BEAUTIFUL SIN), Liselotte Hegt, Marjan Welman

Arjen Lucassen, Tom Englund (EVERGREY), Mike Mills (TOEHIDER), Daniel Gildenlöw (PAIN OF SALVATION), Damian Wilson, Jan-Willem Kettelaers, Hansi Kürsch (BLIND GUARDIAN), John Jaycee Cuijpers (PRAYING MANTIS), Jonas Renkse (KATATONIA), Phideaux Xavier, Wudstik

Keyboards: Joost van den Broek

Gitarre: Timo Somers, Marcel Coenen

Schlagzeug: Ed Warby

Flöte: Jeroen Goossens

Violine: Ben Mathot

Cello: Jurriaan Westerveld