Frischer und feiner Garage Rock aus Großbritannien.

Aus Yorkshire kommt mit AVALANCHE PARTY eine Band, die heimische Medien in Großbritannien sogar schon als heißeste Rockband des Landes ausgerufen haben. Eine große Aussage, denn gerade das Vereinigte Königreich hat zahlreiche spannende Alternative-Rocker zu bieten, wobei ich BIFFY CLYRO noch immer als spannendste Band der Insel sehen würde. In direkter Konkurrenz zu den Schotten steht das Quintett aus der Grafschaft im Norden Englands aber nicht, zelebriert doch das neue Album "Der Traum Über Alles" viel mehr punkig angehauchten Garagen Rock und sucht sich seine Vorbilder auch teilweise auf der anderen Seite des Atlantiks.



Richtig gelesen, denn auch wenn die britische Post-Punk-DNA in einem rasanten Fiebertraum von einem Song wie 'John Coltrane's Moscow Skyscraper' definitiv omnipräsent ist, geht 'Nureyev Said It Best' an zweiter Stelle der Trackliste schon andere Wege. Neben skandinavischen Power-Rockern wie THE HIVES zitiert die Nummer nämlich auch munter Stoner-Übervater Josh Homme und seine diversen Projekte als Referenz heran, wobei für mich sogar eher die kurzlebige Supergroup THEM CROOKED VULTURES als das Flagschiff QUEENS OF THE STONE AGE ins Ohr sticht. Da passt es natürlich, dass das ungewöhnlich deutschsprachig betitelte Album im Rancho De La Luna Studio in der kalifornischen Wüste von Dave Catching produziert wurde. Doch keine Sorge, die staubige Umgebung des Studios hat AVALANCHE PARTY natürlich nicht plötzlich zu Stoner-Rock-Anbetern gemacht, sondern verstärkt vielleicht nur Tendenzen, die schon immer im Bandsound vorhanden waren.



Selbiger klingt dann wenig überraschend Anno 2025 so ausgereift wie nie zuvor und hat im Schnittfeld zwischen britischen, skandinavischen und amerikanischen Einflüssen einen schönen und durchaus eigenständigen Heimathafen gefunden. Prägend ist für mich dabei vor allem die Stimme von Fronter Jordan Bell, der mit seinem wandelbaren und energetischen Organ dafür sorgt, dass alle elf Kompositionen eindringlich und trotz einer gewissen Sperrigkeit unheimlich einprägsam ausgefallen sind. Als besondere Höhepunkte stechen für mich dabei das treibend-wilde 'Serious Dance Music' und das eher ruhige, aber dennoch unfassbar eindringliche 'Ecstasy' heraus. Ebenso beeindruckend ist das wunderbar poppige 'The Noise Between Us', das durchaus als Ballade durchgehen könnte, dabei aber meilenweit an irgendwelchen Kitsch-Gefilden vorbeischippert. Dass sich der Fünfer zum Abschluss dann sogar noch eine elektronisch geprägte Nummer wie 'Collateral Damage' zutraut, zeugt dann auch noch von einem großen Selbstbewusstsein und massig musikalischem Talent.



Ist AVALANCHE PARTY also wirklich die heißeste Rockbands des Vereinigten Königreichs? Nun, ganz so weit würde ich nicht gehen, dazu bleiben einige Kollegen wie BIFFY CLYRO zu stark. Doch wer auf punkigen, eigenwilligen, teils sogar elektronisch angehauchten und einprägsamen Garagen Rock steht, der bekommt hier eine unheimlich unterhaltsame Platte, die das Genre gekonnt in die Neuzeit transportiert und mit ungewohnten Wüsten-Vibes anreichert. Stark.