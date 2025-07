Nur nicht aus der Ruhe bringen lassen.

Mit ihrem selbstbetitelten Album tritt erstmalig die polnische Gruppe ATOM JUICE in Erscheinung. Die Band wurde vor drei Jahren von Musikern, die schon in anderen Formationen Erfahrung gesammelt hatten, gegründet. Das Quintett umfasst neben der Rhythmusfraktion drei Gitarren und mehrere Sänger. Beim Stichwort "drei Gitarren" sollte man jedoch keine furiosen Heavy-Rock-Attacken wie bei IRON MAIDEN oder bestimmten Southern-Rock-Gruppen erwarten.



Wollte man dem Album "Atom Juice" eine Überschrift geben, wäre wohl Lässigkeit die passende Beschreibung. Die Band orientiert sich deutlich am Sound der späten Sechziger. Dementsprechend erinnern die häufig zu hörenden mehrstimmigen Gesänge stellenweise an amerikanischen Westcoast-Sound, manchmal auch an die BEATLES. Mit großer Entspanntheit fließen die Melodien in einer Musik, die Rock, Pop, melodischen Prog und ein wenig Jazz zusammenbringt. Ob die Bezeichnung Psychedelic, mit der die Scheibe auch beworben wird, heute noch die gleiche Berechtigung hat wie in den Zeiten, als solche Musik neu war, sei einmal dahingestellt. Völlig falsch ist sie sicher nicht.



Die erwähnte Instrumentierung findet darin ihre Rechtfertigung, wie ungeheuer transparent die Musik arrangiert und abgemischt ist. Das kommt der Verspieltheit der Band, die sich wiederholt in längeren instrumentalen Abschnitten äußert, entgegen und macht jedes Instrument gut hörbar. Gerade diese Instrumentalpassagen nutzt die Gruppe, um sich die Musik zu neuen Themen und Stimmungen entwickeln zu lassen. Nicht nur, aber vor allem das über neunminütige 'Duo' demonstriert diese Eigenschaften vom assoziativen Schweifen bis hin zu vereinzelten abrupten Umbrüchen. Und es streift den längst untergegangenen Surfsound. 'Dead Hookers' kommt dagegen stellenweise etwas spacig daher, während 'Sexi Frogs' eine Tendenz zum Funk und zum plüschigen Sound amerikanischer Balladen der Siebziger hat und... Nun ja, bei dieser Musik musste wohl früher oder später der Name STEELY DAN fallen. Doch aus dem bisher Gesagten soll keinesfalls der Trugschluss gezogen werden, dass hier durchgängig Softrock zu hören wäre. Außer in 'Gooboo' und dem schon genannten 'Duo' wird besonders im abschließenden 'Honey', dem zweiten Long Track, gerockt.



Mich überrascht immer wieder, welche Musik bei unserem Magazin namens POWERMETAL.de anlandet. Aber auch wenn "Atom Juice" nur ansatzweise wie unser tägliches Hörfutter klingt, kann man Leuten, deren Freude an schönen Melodien und interessanten Arrangements sich nicht auf eine Musikrichtung beschränkt, das Album zum Antesten empfehlen.