Solider Heavy Metal - mehr nicht!

An den Riffs und den Referenzen zum klassischen amerikanischen Heavy Metal sollte es bei den Eidgenossen von ATLAS & AXIS definitiv nicht scheitern. Die erst 2009 gegründete Band kann bereits zur Veröffentlichung des Debüts auf ein sattes Fundament ordentlicher Gitarrensounds zurückblicken und hat auch einen Shouter am Start, der ähnlich einem Andy B. Franck bestens versteht, wie man sein Organ in Szene setzt. Woran es auf der ersten Platte jedoch hapert, ist konstant gutes und vor allem spannendes Songwriting. "March Of The Night" ist handwerklich mehr als solide, dank der Produktion von Szene-Ikone V.O. Pulver auch bestens in umgesetzt. Doch die Songs, die sind zu diesem frühen Zeitpunkt noch kleine Sorgenkinder.



Das Problem besteht vorwiegend darin, dass viele Passagen unfertig wirken, weil keine echte Spannungskurve aufgebaut wird. Das Gros des Materials rifft sich im Midtempo vorwärts, vermeidet haarklein den Abrutsch in allzu melodische Gefilde, könnte aber gerade hier und dort eine gute Hookline vertragen, die den einen oder anderen Song etwas prägnanter gestalten würde. Gerade in der Mitte von "March Of The Night" fehlt es an wirklich Zählbarem, sieht man mal von der immer wieder grundsoliden Performance der Schweizer ab. Doch mit dezent eingängigen Sachen wie 'Days' und nicht sonderlich zielstrebig komponierten Stücken wie 'Choice Of Life' und 'These Words' bleibt die Band irgendwie in der Luft hängen.



Selbst das balladeske 'I Know' und das abschließende, etwas deftigere 'Power And Might' können nicht daran kratzen, dass beim Songwriting noch einiges verbesserungswürdig ist - und das ist nun mal der Kern einer solchen Veröffentlichung. Daher noch einmal in der Übersicht: Die Band agiert instrumental und stimmlich sehr gut, braucht jedoch ansprechenderes Material, um sich im klassischen Heavy-Metal-Dschungel behaupten zu können.



Anspieltipps: Power And Might, March Of The Night