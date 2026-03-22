ASIA - Asia - Live In England

Asia - Live In England

Mehr über Asia

Genre:
AOR / Melodic Rock
Label:
Frontiers Music s.r.l.
Release:
13.03.2026

    < 5 Wertungen

    1. Heat Of The Moment
    2. Only Time Will Tell
    3. Sole Survivor
    4. One Step Closer
    5. Time Again
    6. Wildest Dreams
    7. Without You
    8. Cutting It Fine
    9. Here Comes The Feeling
    10. Ride Easy
    11. Video Killed The Radio Star
    12. The Heat Goes On

    Suche

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Artikel

    Login

    Neu registrieren