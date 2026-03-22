Starkes, aber nicht überragendes Live-Dokument, das gerne länger hätte ausfallen dürfen.

Die Briten ASIA spielen auf dem Album "Asia - Live In England" - einfach ihr ganzes Debütalbum nach. Also ein Fabelwerk, eines der besten Melodic-Rock-Alben aller Zeiten. Aber braucht es solche Veröffentlichungen? Mein CD-Regal sagt ja, denn ich besitze auch andere komplett nachgespielte Alben als Live-Veröffentlichungen. Trotzdem muss zum Songmaterial (außer den drei Bonustracks) nichts gesagt werden, denn wer sich mit dem Genre auseinandersetzt, kennt und liebt die Tracks.



Dieses Konzert wurde 2025 in Sussex aufgenommen. Das Originalalbum stammt dagegen aus den frühen Achtzigern, wir haben es also mit deutlich gealterten Musikern zu tun. Aber an der musikalischen Umsetzung gibt es nichts zu meckern, das ist handwerklich alles auf höchstem Niveau. Harry Whitley kann mich als Sänger nicht vollends überzeugen. Nein, er ist nicht schlecht, aber er kommt nicht an John Wetton ran, den Sänger des Originalalbums. Aber der ist natürlich auch einfach nicht mehr verfügbar. Aber das ist Meckern auf ganz hohem Niveau. Die Songs sind natürlich perfekt, aber nur drei weitere Nummern sind ein bisschen wenig für ein Live-Album.



Ich behaupte: Da wäre doch mehr möglich gewesen! Setlist.fm zeigt, dass auch weitere Songs an den drei Abenden gespielt wurden. Schade! Denn ein Live-Album ist doch dann am stärksten, wenn es letztlich eine Greatest-Hits-Scheibe der Band ist, mit ein paar faszinierenden Deep Cuts. Und ASIA ist eine Band, die auch in späteren Jahren noch sehr starkes Material veröffentlicht hat. Es soll wohl noch zwei weitere Live-Alben geben, die dann zwei andere volle Studioalben präsentieren, von den gleichen Abenden. Warum nicht eine Dreifach-CD? Fände ich persönlich viel angenehmer.



Was gibt es zu den "Bonus-Tracks" zu sagen? 'Ride Easy' war eine Single-B-Seite aus der Frühzeit, der mir bisher unbekannt war. Eine ganz feine Nummer, die auf jeden Fall ein Upgrade ist! Hätte es ein Cover von 'Video Killed The Radio Star' gebraucht? Ich mag das Original, für mich ein klassisches Radio-Highlight. Das Cover ist nicht stark abgeändert von der Version der BUGGLES. Phasenweise wirkt es instrumental etwas verspielter - für mich kein unpassender Beitrag. Zum Schluss gibt es noch 'The Heat Goes On', eine Single-Auskopplung des zweiten Albums. Ein starker Track, der mir auch auf dem Album schon immer gefiel.



Insgesamt ein schönes Live-Album, aber ich glaube, mit einer abwechslungsreicheren Songauswahl wäre noch deutlich mehr drin gewesen! Vor allem, falls tatsächlich noch weitere Live-Alben der Abende folgen sollten fände ich es etwas schade, dass man daraus nicht ein großes Ganzes gebildet hat.



Anspieltipps: Heat Of The Moment, Sole Survivor, Wildest Dreams, Ride Easy



