ASHES OF THE SUN - Gods With Machines

Gods With Machines

Mehr über Ashes Of The Sun

Genre:
Alternative Rock / Heavy Rock
∅-Note:
6.50
Label:
Eigenproduktion
Release:
01.08.2025

    < 5 Wertungen

    1. Sophisticated Clowns
    2. Save The World
    3. Forced To Kill
    4. The Elephant
    5. A New Way To Die
    6. Gods With Machines
    7. The Lost Ones
    8. Here To Stay
    9. They Bleed Just Like You

    Suche

    Shop

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Login

    Neu registrieren