AS DECEMBER FALLS - Everything's On Fire But I'm Fine

Everything's On Fire But I'm Fine

Mehr über As December Falls

Genre:
Alternative Rock / Pop-Punk
∅-Note:
8.50
Label:
ADF Records / Virgin Music Group
Release:
08.08.2025

    < 5 Wertungen

    1. Burn It All Down
    2. Everything's On Fire But I'm Fine
    3. Ready Set Go
    4. Therapy
    5. For The Plot
    6. Fall Apart
    7. Rewrite
    8. Bathroom Floor
    9. Angry Cry
    10. I'm No Good Alone
    11. Grim Reaper
    12. I Can't Relate
    13. Sometimes I Hurt My Own Feelings
    14. This Isn't Us

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

