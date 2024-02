Der nächste Schritt in einer sehr bemerkenswerten, leider unbeobachteten Entwicklung.

Diese Polen haben in der jüngeren Gechichte einige interessante moderne Prog-Metal-Releases veröffentlicht, sind aber in den letzten anderthalb Dekaden nahezu ausschließlich unterm Radar der internationalen Wahrnehmung geflogen. Dennoch haben sich die Musiker von ANIMATIONS dadurch nicht entmutigen lassen und kontinuierlich weiteren Stoff nachgereicht - und dieses Durchhaltevermögen soll sich alsbald dann auch endlich mal auszahlen.



Mit "Contemporary Guide To Modern Living" ist ANIMATIONS zumindest auf einem Level angekommen, der unstrittig den lang ersehnten Plattenvertrag rechtfertigt. Die Prioritäten haben sich zwar immer weiter Richtung zeitgemäßen Heavy Rock verschoben, die angeproggte Seite in den Arrangements hat aber weiter Bestand und gibt dem Sound des neuen Albums eine ganz besondere Note. So starten die Osteuropäer mit 'Ashwagandha Propaganda' sofort unberechenbar in ihren Longplayer, mischen Alternative-Parts mit Elementen von PORCUPINE TREE und öffnen dabei direkt eine neue Spur, auf der ANIMATIONS noch diverse Überraschungen bereithält. Das straighte 'Donor Of Consciousness' und das überraschend deftige 'Digital Royality' behelfen sich beispielsweise mit neumetallischen Strukturen, das rifflastige 'Broken Clock' wiederum unterstreicht die Offenheit für zeitgemäße Klänge, die phasenweise sogar an die Core-affinen Genres anklopfen.



Trotzdem bewahrt sich die Band über die gesamte Strecke ihren charakteristischen, manchmal fast schon melancholischen Charakter, speist nachdenkliche Parts in die modernen Heavy-Rock-Abfahrten ein und greift den Zuhörer mit den zunächst versteckten, aber dennoch sehr präsenten Harmonien. Mit dem abschließenden 'Modern Suicide' präsentiert ANIMATIONS schließlich den vielleicht bis dato stärksten Track im gesamten Katalog und untermauert die eigenen Ambitionen noch einmal sehr deutlich und direkt. Es müsste daher mit dem Teufel zugehen, wenn die Entwicklung der polnischen Modern-Progger weiterhin unbeobachtet bleibt. Mit "Contemporary Guide To Modern Living" haben sich die Herren nämlich sehr klar in Position gebracht.



Anspieltipps: Modern Suicide, Broken Clock, Ashwagandha Propaganda