Eine Band, viele Gesichter - hier ein besonders düsteres!

Parallel zum Release von "With Fang And Claw" schließen die belgischen Noise-Metaller von AMENRA auch ihren seinerzeit ehrfürchtig gefeierten "De Doorn"-Zyklus und gehen hier weitaus bedächtiger zur Sache als auf der Partner-EP. Mit dem Opener 'Heden' liefert die Band zugleich auch denjenigen Track nach, mit dem die Konzeption damals eigentlich begonnen hatte, der es bis dato aber noch nicht auf ein Album gepackt hat.



Es ist auch genau dieser Song, in dem alles zusammenläuft, was AMENRA in der jüngeren Vergangenheit produziert hat. Wut, Trauer, Frustration, Verzweiflung, Impulsivität, ja alle Emotionen werden hier in ein überlanges Epos gepackt, welches sich schleppend konstituiert, über ruhige Klangflächen hinweggleitet und dann später immer mehr Explosionspotenzial liefert, bis dann der finale Knall ein Ende setzt. Lediglich die harschen Screams von Frontmann Colin H. Van Eeckhout sind nach wie vor Geschmackssache und vielleicht der einzige Kritikpunkt, den man diesem Meisterstück mit auf den Weg geben kann.



Das nachfolgende Titelstück schmiegt sich grundsätzlich an 'Heden' an, startet ruhig und sehr bedächtig, baut eine ähnliche Spannung auf, wird aber viel schneller zur Entladung gebracht, ohne dass die Intensität dabei nachlässt. Auch hier gilt: Ein echtes Songmonster, das in der Kürze der Zeit so viele Facetten aufbringt, dass man selbst als Fan gar nicht mehr recht beurteilen mag, für was konkret AMENRA tatsächlich steht. Auf alle Fälle für ein bewegendes musikalisches Erlebnis, das zeigt auch "De Toorn" sehr deutlich.



Zwei EPs, zwei völlig unterschiedliche Gesichter, zweimal ein individuell begeisterndes Happening. AMENRA gehört aktuell zu den kreativsten, außergewöhnlichen Acts in der modernen Metal-Szenerie, das hat die Benelux-Kapelle auch mit dem Doppel-Release sehr klar unter Beweis gestellt. Momentan reist die Band durch die größeren Clubs der Nation - ein kurzer Stopp scheint mehr als empfehlenswert - auch um "With Fang And Claw" und "De Toorn" in einem Rutsch abzugreifen!