Death Is But A Door (EP)

Dreimal brachial und einmal melodisch - anständige neue EP.

Mit dem ehemaligen SUFFOCATION-Frontmann Kevin Muller haben die Jungs von ALLUVIAL definitiv einen echten Hochkaräter in ihren Reihen, der in allen Belangen der brachialen Musik seinen Mann stehen kann. Dennoch ist das Debüt der amerikanischen Deathcore-Truppe vor zwei Jahren noch ein wenig unter dem Radar geflogen und konnte lediglich einen Achtungserfolg erzielen. Mit "Death Is But A Door" sendet die Truppe nun ein weiteres Lebenszeichen, belässt es aber zunächst bei einem EP-Release, welcher musikalisch recht schnell an das Material von "Sarcoma" anknüpft.

Konkret bedeutet dies, dass ALUVIAL auch 2024 nach allen Regeln der Kunst aufs Fressbrett gibt, extrem brutal durch die neuen Songs pflügt und trotz einiger leicht verschachtelter Arrangements verdammt extremen Deathcore publiziert. Nummern wie 'Bog Dweller' und 'Area Code' machen keine Gefangenen und gehen straight zur Sache, überzeugen aber viel weniger bei den deftigen Riffs, die es hier am Fließbaand gibt, sondern eben eher bei der Performance des Shouters, der erneut dokumentiert, wie gut er sein Metier beherrscht. Auch im überraschend melodischen Titelsong, der einige scharfe Kontraste zu den übrigen drei Tracks der EP aufwirft, entpuppt sich Muller als würdiger Frontmann einer doch vielseitiger aufgestellten Combo, die aber eben auch jene Gegensätze benötigt, um sich ein wenig aus dem typischen Brutalo-Einerlei abzuheben.

"Death Is But A Door" ist daher auch ein anständiger Release mit ordentlichem Songmaterial und einer Band, der es an Motivation definitiv nicht mangelt. Kompositorisch bleibt aber dennoch ein kleines bisschen Luft nach oben, ohne dass sich dies zu stark auf den letztendlichen Hörgenuss niederschlägt. Vielleicht bietet die nächste Full-Length dann aber auch schon den nächsten Schritt nach vorne.