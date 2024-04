Nicht frisch gebacken, aber lecker.

Einen raren Leckerbissen hat in diesen Tagen ALICE COOPER für seine Fans übrig. Bis dato war die "Breadcrumbs"-EP nur als Download und längst vergriffene Schallplatte zu bekommen. Doch als Appetizer für seine kommende "Too Close For Comfort"-Dates, und um einmal mehr seiner Heimatstadt Tribut zu zollen, legt er die Brotkrümel nun auch als schmucke EP aus. Und gemeinsam mit zwei schmucken Extras ist "Breadcrumps" ein hörenswertes und sehr kurzweiliges Vergnügen.



Inspiriert vom unnachahmlichen Garagen-Klang der 1970er Jahre, den Wurzeln der Detroit-Legende also, blickt ALICE COOPER recht nostalgisch zurück. Produziert von Bob Ezrin schwingen viele nostalgische Momente ins Hier und Jetzt, die Neuauflage des siebten "The Eyes Of Alice Cooper"-Tracks gibt unbekümmert und in Erinnerungen schwelgend den Takt vor, ehe sich das eigens für diese EP komponierte 'Go Man Go' die Ehre gibt – nicht gerade der allerbeste ALICE COOPER-Hit, aber ein netter Rocker mit cooler Hook, dessen Live-Version vom Hellfest 2022 noch um einiges dynamischer ausfällt. Klingt live also wesentlich besser.



Danach kommen berühmt berüchtigte Detroit-Klassiker im ALICE COOPER-Gewand um die Ecke und verleihen "Breadcrumps" ein Hundeschnauzen-cooles Image: 'Your Mama Won't Like Me' gefällt mir hier sogar noch besser als von SUZI QUATRO, 'East Side Story' hat einen mächtigen Groove, 'Sister Anne', ursprünglich von MC5, fletscht rockig die Zähne und einzig die Combo 'Devil With A Blue Dress On/Chains Of Love' will nicht so recht überzeugen. Doch dann kommt wieder solch ein Song, in den man sich unsterblich verlieben muss: 'Don't Give Up' mit dieser simplen wie effektiven Message, ein richtiger Charaktersong, der von vorne bis hinten gefällt.



Die Brotkrümel schmecken also richtig gut und sorgen zumindest kurzzeitig für ein gewisses Sättigungsgefühl. Es ist schön zu wissen, dass uns ALICE COOPER noch immer solch schöne Kleinigkeiten kredenzen kann und ich persönlich freue mich sehr, den Altmeister des Rocks im Sommer in der Republik zu sehen. Und da gibt es sicherlich ein deftiges Abendmahl mit Vorspeise und Nachtisch. Ich freu mich!