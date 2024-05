Eines der wichtigsten Alben des deutschen Undergrounds in einer schmucken Neuauflage.

"Back To Times Of Splendor" - dieses Album bringt viele wunderschöne Erinnerungen für den Augenblick wieder zurück. Als ich seinerzeit meine Tätigkeit bei Powermetal.de begonnen habe, stand dieses Album kurz vor der Veröffentlichung und wurde völlig verdient auch ausgelassen abgefeiert. Dies brachte auch mit sich, dass alle positiven Kritiken aus dem etwas deftigeren progressiven Bereich in der Folge immer wieder mit diesem Meilenstein verglichen wurden, woraufhin hier und dort einige etwas lebhaftere Diskussionen angestoßen wurden, in deren Mittelpunkt der DISILLUSION-Erstling widerholt zum zentralen Thema gemacht wurde.



Seither sind sagenhafte 20 Jahre vergangen, in denen die Scheibe mit Würde gealtert ist, bis heute aber als eines der wichtigsten Alben in diesem Genre gehandelt wird und als die vielleicht beste Scheibe, die nach der Jahrtausendwende im deutschen Underground veröffentlicht wurde, in Position steht. Und wenn man sich nun die Jubiläumsedition noch einmal zu Gemüte führt, mag man da auch absolut nicht widersprechen.



DISILLUSION hatte zuvor bereits die rare EP "Three Neuron Kings" herausgegeben, auf der sich schon andeutete, was auf der ersten vollwertigen Scheibe geschehen könnte. Mit den sechs Songs, die man schließlich auf "Back To Times Of Splendor" packte, übertraf die Band nicht nur sich selbst, sondern alle an sie gestellten Erwartungen. Alleine die zauberhaften Melodien im Opener 'And The Mirror Cracked' brachten die Vormachtstellung einer Band wie OPETH seinerzeit mächtig ins Wanken, ganz zu schweigen von den zahlreichen Stimmungswechseln, der agilen Performance und diesem wunderbaren Kontrast aus Melancholie und Explosivität. Sollten noch Zweifel daran bestanden haben, dass DISILLUSION den Vorschusslorbeeren nicht gerecht werden könnte, waren sie schon nach wenigen Sekunden vollständig ausgeräumt.



Doch "Back In Times Of Splendor" zündete seine magischen Raketen auch in den übrigen Tracks. Das überlange Titelstück ist einer der besten fünf Longtracks in der Geschichte des progressiven Metals, 'The Sleep Of Restless Hours' ist an dieser elitären Liste ganz nah dran, und mit 'Alone I Stand In Fires' und 'A Day By The Lake' war die Kampfansage an Akerfeldt und Co. noch deutlicher ausgesprochen, auch wenn dies sicherlich nicht die Bestimmung dieser Kompositionen sein sollte. Es war seinerzeit schon kaum zu glauben, dass die Band diese grandiosen Ideen auf einem Debüt würde umsetzen können, und noch weniger konnte man begreifen, dass das Niveau von "Back To Times Of Splendor" mit jeder weiteren Sekunde noch steigen würde. Damals waren wir alle erschlagen, und diesen Effekt erzielt die Platte auch zwei Dekaden später immer noch mit Bravour. Dass DISILLUSION einen Meilenstein kreiert hatte, stand da schon völlig außer Frage.



Die Neuauflage enthält neben einem Remaster zum Originalwerk auch noch zwei Songs der vorangegangenen EP (leider nicht die komplette Ausgabe), sowie zwei jüngst aufgezeichnete Liveaufnahmen aus dem letzten Jahr, die untermauern, dass die hiesigen Proggies das Material auch problemlos eins zu eins auf die Bühne teleportieren können. Die Aufhübschung des Sounds ist indes nicht allzu markant, dies kann aber auch daran liegen, dass die digitale Vorabversion hier nicht alle Details widerspiegelt. Aber dies sollte auch nicht der Grund sein, sich für "Back To Times Of Splendor" spätestens jetzt zu begeistern. Hier spricht jeder Track für sich, jede ergreifende Melodie, jedes punktgenau gesetzte Break, die bewegende Atmosphäre und dieses kompositorische Genie einer Band in absoluter Aufbruchstimmung. DISILLUSION hat auch später ausschließlich Geniales produziert, wenngleich nicht in steter Regelmäßigkeit. Am Anfang stand jedoch dieses in allen Belangen perfekte Debüt, das auch 20 Jahre später noch viele Emotionen auslöst, vor allem aber eine ungebrochene Begeisterung. Daher kann man auch ruhigen Gewissens sagen, dass keine Sammlung ohne dieses Album vollständig ist!