Entrückter Black Metal mit viel Athmosphäre.

Die Slowaken von AEON WINDS können Atmosphäre. Das haben sie bereits mit ihrem 2019er Album "Stormveiled" bewiesen. Damals beschränkten sie sich allerdings auf eine dünne und unausgewogene Produktion, hatten aber mit MORTIIS, MORPHEUS und Dis Pater große Namen als Gastmusiker an Bord. 2023 wurde das Prinzip umgedreht: Keine Session-Musiker, dafür deutlich mehr in die Produktion investiert. Die richtige Entscheidung!



"Night Sky Illuminations" ist ein sehr atmosphärisches Black-Metal-Album. Wir hören knisternde Gitarren, meist eine Mischung aus Strumming und sich darüber erhebenden Leads. Streicher, Synthies und Chöre tragen zu einem entrückten Klangbild bei. Dabei ist es AEON WINDS wichtig, den teilweise sehr langen Songs ihren eigenen Stempel aufzudrücken. Sehr gut gefällt mir der Einsatz der Dynamik, es wird nicht sinnlos drauflos geprügelt. Wahre Dunkelheit entsteht durch eine Mischung aus Schneesturm und langsam fallendem Nebel.



Stichwort entrückt: Die Lead-Vocals sind bei "Night Sky Illuminations" nicht in den Vordergrund gemischt. Sie kommen - meist mit einer ordentlichen Portion Hall versehen - aus dem Hintergrund. Das macht sie - wie in diesem Genre üblich - zu einem weiteren Teil der Komposition und trägt maßgeblich dazu bei, dass wir uns in der musikalischen Interpretation des Nachthimmels verlieren können.



"Night Sky Illuminations" erinnert mich in den eindringlichsten Momenten an die Größe von COR SCORPII - auch wenn die Gitarrenarbeit hier weniger ausgereift ist. Insgesamt agiert AEON WINDS durchaus mit einer Einfachheit, die den Hörer nicht überfordert. Das kann man nun als Gütesiegel oder als Unterforderung verstehen. Fans von Bands wie DORDEDUH werden sich wohl eher zur zweiten Kategorie zählen müssen. Eine Chance sollte man AEON WINDS aber auf jeden Fall geben.