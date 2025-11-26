Mathematik und Geprügel.

Dass THE ACACIA STRAIN es tatsächlich zu einem solch vergleichsweise frühen Zeitpunkt zum bereits 13. Album schaffen würde, hätte man anfangs sicher nicht gedacht. Die Band war eigentlich immer auf der Suche nach ihrer eigenen Nische in der brachialen Metalszene, hat sich irgendwann darauf versteift, mathematisch angehauchten Deathcore zu produzieren undjeglichen Anflug von Melodie völlig aus dem eigenen Sound zu verbannen. Dies hat gerade in den letzten Jahren zu recht gemischtem Feedback geführt. Denn während die Herren zweifelsohne Meister darin sind, mit beklemmenden Stimmungen einen gewissen Horror zu inszenieren, ist das brutale Geprügel mit der Zeit doch ziemlich eintönig geworden und liefert nicht mehr viel Spezielles, an das man sich als Fan der Materie in kreativer Hinsicht klammern könnte.



Auf "You Are Safe From God Here" ändert sich an dieser Tatsache erst mal nicht besonders viel, sieht man mal davon ab, dass Wut, Frustration und Verzweiflung hier wirklich gut vertont sind. Die Band ist angepisst und zugleich verängstigt und schafft in den zwölf neuen Stücken eine Umgebung der Negativität, in der sich die ganze Beklemmung breitmacht, die in den Köpfen der Urheber schon seit längerem schlummert - und das wohlgemerkt deutlich ansprechender als noch auf den letzten Alben von THE ACACIA STRAIN.



Umgekehrt ist das Riffing bisweilen recht banal und mittlerweile nur noch an bestimmte Formeln geheftet. Auch die neuen Stücke setzen vornehmlich auf Stakkatos in ungewisser Rhythmusabfolge und sind eigentlich nur noch schmückendes Beiwerk zum wüsten Gebrüll von Frontmann Vincent Bennett, auf den sich auch diesmal der größte Teil der Aufmerksamkeit richtet. Der Sänger ist und bleibt die Hauptattraktion und kann den damit verbundenen Erwartungen auch weitestgehend gerecht werden, jedoch verstummen große Teile von "You Are Safe From God Here" gegenüber dem Vokalisten, zumal hier auch nichts Aufregendes mehr produziert wird.



Vielleicht ist THE ACACIA STRAIN noch nicht in einer ewigen Dauerschleife gefangen, aus der es im Hinblick auf frische Impulse kein Entrinnen mehr gibt. Aber wirklich Fortschritte erzeugt die Truppe heuer auch nicht mehr, so dass es neben ziemlich heftigem Geballer in der Midtempo-Variante nichts zu bestaunen gibt, was einen noch aus der Reserve locken könnte. Das war zwar auch nicht zwingend zu erwarten, doch da die Jungs über die Jahre nie locker gelassen haben, stirbt die Hoffnung eben zuletzt...