ACACIA STRAIN, THE - You Are Safe From God Here

You Are Safe From God Here

Mehr über Acacia Strain, The

Genre:
Deathcore
∅-Note:
6.50
Label:
Rise Records / BMG
Release:
24.10.2025

    < 5 Wertungen

    1. Eucharist I: Burnt Offering
    2. A Call Beyond
    3. Swamp Mentality
    4. The Machine That Bleeds
    5. Mourning Star
    6. I Don't Think You Are Going To Make It
    7. Acolyte Of The One
    8. Aeonian Wrath
    9. Holy Moonlight
    10. Sacred Relic
    11. World Gone Cold
    12. Eucharist II: Blood Loss

    Suche

    Artikel

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Login

    Neu registrieren