Eine Rückkehr samt Befreiungsschlag.

Was haben die Jungs von ABIGAIL WILLIAMS in den vergangenen zwei Dekaden nicht alles für Schelte kassieren müssen. Puristen haben der Band von Anfang an vorgeworfen, mit ihrem Metalcore-afffinen Sound das Erbe der nordischen Gottheiten zu beschädigen, für Liebhaber des modernen Metals war die Band eigentlich immer zu extrem und düster unterwegs, und den Standpunkt, dass sich mehrere Genres in dieser Truppe vereinen, konnten nur die wenigsten vertreten. Trotzdem ist die Band stets und beharrlich ihren eigenen Weg gegangen, hat immerzu ein wenig Distanz zum Konsens gehalten und sich spätestens mit dem 2015er Überwerk "The Accuser" als wichtiger Bestandteil der Black-Metal-Szene etabliert.



Seltsamerweise hat die Truppe das Arbeitstempo seither extrem heruntergefahren und mit dem eher durchschnittlichen "Walk Beyond The Dark" (2019) nur eine weitere Platte nachgelegt, bevor es in die etwas längere Coronapause ging. Doch mit der Veröffentlichung von "A Void Within Existence" meldet sich die durch und durch rehabilitierte Combo nun wieder zurück und setzt exakt dort wieder an, wo sie vor ziemlich genau zehn Jahren einen echten Meilenstein produziert hat!



Die lange Vorrede ist daher so wichtig, weil der Werdegang von ABIGAIL WILLIAMS nahezu ausschließlich unter dem Radar der internationalen Schwarzmetall-Gemeinschaft vonstatten gegangen ist und man der Band irgendwie nie eine echte Chance gegeben hat. Wie fehleranfällig solche Abstrafungen sein können, untermauert die Band nun mit radikalen, durchaus zeitgemäßen Abfahrten wie 'Void Within' und 'Still Nights', aber auch mit verspielten, teils sehr melodischen Stücken wie 'Nonexistence' und 'Embrace The Chasm', die zweifelsohne zu den besten Stücken gehören, die das Quartett aus Phoenix, Arizona jemals komponiert hat. Hinzu kommt ein denkwürdiges Epos wie das finale 'No Less Than Death', das problemlos in die Sphären jüngerer SATYRICON-Releases vordringen kann und als echter Meilenstein in der langen Geschichte von ABIGAIL WILLIAMS betrachtet werden darf - vermutlich ist es sogar der beste Song im Programm der Amis!



Mit so vielen Lorbeeren überhäuft darf sich die Truppe daher auch selbstbewusst in den nächsten Bandabschnitt stürzen, der hoffentlich von mehr Anerkennung und verdientem Respekt geprägt sein wird. Mit "A Void Within Existence" ist ABIGAIL WILLIAMS endgültig im Black Metal angekommen und behauptet sich dort als eine der besten modernen Kapellen der gesamten Szene!