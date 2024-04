Nachgespielt, nicht interpretiert.

Seit einigen Jahren ist die kanadische Rocklady LEE AARON wieder aktiv an der Veröffentlichungsfront. Ihre neueste Studioscheibe heißt "Tattoo Me" und ist ihr erstes Coveralbum, darauf zollt sie elf Bands verschiedener Epochen der Rockmusik Tribut. Mit der durchaus zutreffenden Bemerkung, "dass wir nicht mit 18 aufgehört haben, beeinflusst zu werden oder Fans zu sein", hat sie sich nicht nur Stücke mutmaßlicher Idole ihrer Jugend vorgeknöpft, sondern auch Nummern von Gruppen, die erst später ins Musikgeschäft, als sie selbst, eingestiegen sind.



Was ist nun das Besondere an den vorliegenden Interpretationen? Nicht viel, denn Lee Aaron und ihre dreiköpfige Band halten sich recht eng an die gegebenen Vorbilder. 'The Pusher' bietet sich am stärksten für individuelle Eigenheiten an, weil es davon gleich mehrere jahrzehntealte Aufnahmen gibt, etwa durch HOYT AXTON, den Autor des Stücks, STEPPENWOLF und die Jazzsängerin NINA SIMONE. In 'Someone Saved My Life Tonight', das von ELTON JOHNs charakteristischem Klavierspiel geprägt wurde, wird hier dem Klavier die Nebenrolle hinter der akustischen Gitarre zugewiesen, außerdem sind einige veränderte Chöre zu hören. Bei ALICE COOPERs 'Is It My Body' gibt es ein paar abweichende Details, wohingegen 'Even It Up' der wunderbaren Gruppe HEART durch den Wegfall der Bläser an Originalität eingebüßt hat. Aber ansonsten kann man Interpretationsfreiheiten mit der Lupe suchen. In der Regel werden die gewählten Stücke mit der Beflissenheit einer peniblen Schülerband bis in die Einzelheiten nachgespielt. Bei 'What Is And What Never Should Be' von LED ZEPPELIN kann man die Abfolge der Bestandteile des Liedes fast mit der Stoppuhr nachverfolgen.



Natürlich ergibt sich eine Änderung, wenn LEE AARON Lieder singt, die im Original von einer Männerstimme vorgetragen wurden. Doch auch die gesangliche Darbietung hält sich weitgehend an die Originale. Bei den ersten Zeilen des erwähnten 'Even It Up' kann man glauben, Ann Wilson selbst zu hören. In 'Teenage Kicks' der UNDERTONES legt LEE AARON genau jenen affektierten Tonfall an den Tag, wie er für den britischen und irischen Pop der Zeit um 1980 typisch war. Und bei 'Malibu' von HOLE ahmt sie den schnoddrigen Vortrag von Courtney Love ebenso nach wie den freundlich-gefälligen Hintergrundgesang.



Wer ein großer Fan von LEE AARON ist oder eine besondere Beziehung zu dem einen oder anderen hier gespielten Lied hat, mag sich die Scheibe zulegen. Ansonsten gilt für "Tattoo Me", was für gefühlt neunzig Prozent aller Coveralben gilt: die Entscheidung muss jeder selbst treffen.