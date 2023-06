Happy Prog Rock aus Skandinavien!

Erst wiedergeboren, dann eine Hitzewelle ausgehalten, jetzt fallen sie. Die Schweden A.C.T. haben gerade ihre dritte EP vorgelegt, man scheint da oben wohl Gefallen an dem kleinen Format gefunden zu haben, wobei die Kurzdreher eine Tendenz zum Ausufern haben, denn man ist mittlerweile von 22 Minuten über 27 Minuten zu über einer halben Stunde Spielzeit gelangt, auch weil aus den zuvor fünf Liedern nun derer sechs auf der Scheibe gelandet sind.



Soweit die harten Fakten, ansonsten bin ich versucht, zu sagen, dass Alles beim Alten ist bei A.C.T.. Diese leider noch immer viel zu unbekannte Melange aus Pop, Prog und Bombast wurde in den letzten beinahe drei Jahrzehnten immer weiter verfeinert, die unverkennbaren Einflüsse aus hartem Rock und großen Chören, poppigen Synthesizern und Zuckerguss, die den Unterbau liefern für die dominierenden und unverkennbaren Gesangsorgane von Ola Andersson und Herman Saming, ist einfach ein Markenzeichen geworden für Qualitätsrock und gute Laune.



Die sechs Lieder der aktuellen EP "Falling" enthalten allerdings keine Highlights, sondern sind ein einziges solches, indem der Silberling klingt wie eine Mischung aus QUEEN-Bombast mit opulenten Gesangskaskaden und ALPHAVILLE-Pop. Die Keyboards sind etwas aufdringlicher, die gute Laune quillt aus den Rillen, und selbst Liedtitel wie 'One Last Goodbye' oder 'The Earth Will Be Gone' kann die Band gar nicht anders intonieren als mit dem bandeigenen Spaß in den Backen. Sorry, Jungs, Melancholie ist einfach nicht euer Ding. Euer Sound ist einfach zu positiv, zu aufbauend, und das ist auch genau richtig so!



Danke an Just For Kicks, dass wir keinen A.C.T.-Release verpassen können. Wer sie noch nicht hat, sollte unbedingt versuchen, die drei EPs "Rebirth", "Heatwave" und jetzt "Falling" zu ergattern. Neben den regulären fünf Studioalben, versteht sich, die alle ebenfalls großartig und originell sind!