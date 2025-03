Zweiter Vorab-Song von YNGWIE MALMSTEEN

Der legendäre Gitarrenvirtuose Yngwie Malmsteen wird am 25. April sein brandneues Album "Tokyo Live" über Music Theories Recordings veröffentlichen. Einen weiteren Vorgeschmack bietet das Video zu 'No Rest For The Wicked', das ihr euch unten ansehen könnt.

No Rest For The Wicked

https://www.youtube.com/watch?v=2e-n9-b7qAQ