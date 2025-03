Neuer Song und neues Album von THE OSSUARY

Die italienischen Okkult-Hardrocker THE OSSUARY sind zurück! Ihr viertes Album "Requiem For The Sun" erscheint am 23. Mai 2025 über Supreme Chaos Records. Die Band liefert acht brandneue Tracks voller doomigem und psychedelischem Heavy Metal, tief verwurzelt in den 70er-Jahren und der dunklen Seite der NWOBHM.

Ein Video von Costin Chioreanu zur ersten Single 'Far From The Tree' ist ab 18:30 online!

Far From The Tree

https://www.youtube.com/watch?v=wS3H1AlTirk