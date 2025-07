Über Nuclear Blast Records wird am 19. September 2025 das neue Studioalbum von PARADISE LOST mit dem Titel "Ascension" erscheinen. Einen weiteren Vorgeschmack auf den neuen Langspieler serviert uns die Band heute mit 'Serpent On The Cross'.

Serpent On The Cross

https://www.youtube.com/watch?v=EVtZZ15oQDQ

