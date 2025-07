Album- und Tourankündigung von DEFTONES

Mit "private music" wurde das insgesamt zehnte und das erste neue Album seit fünf Jahren von DEFTONES angekündigt. Die Platte erscheint am 22. August und die erste Single daraus, 'my mind is a mountain' kann man sich ab sofort hier anhören.

Die Trackliste für "private music" schaut derweil folgendermaßen aus:

1. my mind is a mountain

2. locked club

3. ecdysis

4. infinite source

5. souvenir

6. cXz

7. i think about you all the time

8. milk of the madonna

9. cut hands

10. ~metal dream

11. departing the body

Passend zur Albumankündigung wurde auch eine Tour angekündigt, welche fünf Shows in Deutschland zu bieten haben wird:

01.02.2026 – (DE) Hamburg, Barclays Arena

03.02.2026 – (DE) München, Zenith

06.02.2026 – (DE) Berlin, Max-Schmeling-Halle

07.02.2026 – (DE) Dortmund, Westfalenhalle

09.02.2026 – (DE) Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Der Ticket-Vorverkauf für die Tour startet am 18. Juli 2025 um 10:00 Uhr hier.

Fans, die "private music" bis zum 15. Juli über den offiziellen EU-Store vorbestellen, haben die Möglichkeit, an einem Presale teilzunehmen, der bereits am 16. Juli um 10:00 Uhr startet.

DEFTONES - 'my mind is a mountain'

https://www.youtube.com/watch?v=cgh_jEm5twE