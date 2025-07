THE RASMUS: neues Video und Tourankündigung

Am 12. September 2025 erescheint via Better Noise Music "Weirdo", das neue Album von THE RASMUS. Mit 'Love Is A Bitch' gibt es die nächste Single-Auskopplung.



Sänger Ylönen kommentiert:

"Dieser Song war immer ein Joker. Er hat nie zum Rest der Songs gepasst. Trotzdem dachten wir, dass der Song Spaß macht, und ich bin froh, dass wir uns entschieden haben, ihn auf das Album zu nehmen. Textlich geht es um jemanden, der dich wie Scheiße behandelt, aber im Bett zu gut ist, um loszulassen."



Am 19. Juli wird THE RASMUS ein Benefizkonzert in der Ukraine als Headliner des "Atlas Festivals" und als einziger internationaler Act des Abends spielen. Die Band möchte ein Zeichen setzen und ihren Beitrag leisten. Über 60.000 Besucher werden erwartet. Für größtmögliche Sicherheit sorgen umfassende Schutzmaßnahmen und ein Evakuierungsplan, durch den das Publikum und die Künstler im Ernstfall binnen Minuten in Sicherheit gebracht werden können. Im vergangenen Jahr sammelte das Festival über zwei Millionen Euro für wohltätige Zwecke. Die Künstler entscheiden selbst, welchem ukrainischen Projekt ihre Spenden zugutekommen, etwa der Unterstützung von Kinderkrankenhäusern, dem Kauf von Rettungsfahrzeugen oder der Hilfe für medizinisches Personal im Einsatzgebiet.



Lauri Ylönen erklärt dazu:

"Es ist beängstigend, mitten im Krieg zu spielen, aber wir wollen unsere Unterstützung für das ukrainische Volk zeigen. Wir haben eine große Fangemeinde in der Ukraine und wir haben auch schon einen gemeinsamen Song mit dem ukrainischen Eurovisionssieger Kalush Orchestra gemacht."



Love Is A Bitch







THE RASMUS EUROPE "WEIRDO TOUR" 2025 (D-A-CH-DATES):



11.11.25 (DE) Hamburg – Markthalle

12.11.25 (DE) Berlin – Metropol

16.11.25 (AT) Wien – Simm City

17.11.25 (DE) München – Technikum

20.11.25 (CH) Zürich – Komplex 457

21.11.25 (DE) Karlsruhe – Substage

22.11.25 (DE) Saarbrücken – Garage

23.11.25 (DE) Frankfurt – Batschkapp

25.11.25 (DE) Köln – Live Music Hall

