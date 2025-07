Buch-Release: Geschichte von Abaddon & VENOM erscheint am 26. Juli

Am 26. Juli erscheint "THE VIEW FROM THE METAL THRONE - THE STORY OF ABADDON & VENOM" von Antony Bray und Andreas Andreou.

Auf 224 Seiten können sich Fans der britischen Metalurgesteine durch die Geschichte der Band lesen. Angefangen bei der Gründung der Band, über die ersten Aufnahmen bis zu Plattenverträgen und Touren.

Autor und Band-Gründer Antony "Abaddon" Bray verspricht seine Sicht auf die "mythischen" ersten Jahre sowie die Höhen und Tiefen der Band.

Fans von Antony und der Band dürfen ab dem 26. Juli die Seiten blättern. Aber Achtung: Es gibt nur teuflische 666 Exemplare, 66 davon in Form einer Spezialbox mit exklusiven Extras.