Zweite Vorab-Single von POWER SURGE

POWER SURGE präsentiert einen zweiten Song ihres kommenden Debüts "Shadows Warning", das am 2. Mai 2025 über FHM Records erscheinen wird.

POWER SURGE ist eine neue harte Melodic Metal-Band, die von dem kroatischen Sänger Roko Nikolic und dem in London lebenden Gitarristen Srdjan Bilic gegründet wurde. Ihre Musik erinnert in erster Linie an die späten 1980er Jahre, als Bands die Ursprünge des klassischen Metals weiterentwickelten - sei es, dass sie das Tempo mit schnelleren, technischen Riffs erhöhten, progressive Wendungen einführten oder einen Hauch von AOR-Mystik hinzufügten.

Seht euch das Lyric Video zu 'A Dream Into A Nightmare' hier an:

"Shadows Warning" Trackliste:



1. Shadows Warning

2. A Dream Into A Nightmare

3. Breathe New Life

4. With The Dawning

5. No Turning Back

6. Calm Before The Storm

7. Carry On, feat. Dejana and Vlad Claymorean

8. Last Man Standing

9. Burnout

A Dream Into A Nightmare

https://www.youtube.com/watch?v=T8YaHLfoV_Q