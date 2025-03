Zweiter Vorab-Track von UNDER RUINS

Die deutschen Epic Metaller UNDER RUINS haben einen weiteren Song aus ihrem kommenden Debütalbum "Age Of The Void" vorgestellt, das am 2. Mai 2025 über FHM Records auf CD, LP und in digitalen Versionen erscheinen wird.

UNDER RUINS wurde 2023 von Mitgliedern etablierter Bands wie THEM oder LANFEAR gegründet, um Songs mit kraftvollen Rhythmen, verwobenen Riffs und schwebenden Melodien mit epischen Refrains zu schaffen. Die Band zeigt, dass es möglich ist, in der Zeit zurückzugehen, ohne die Zukunft komplett zu ignorieren.

Ein Lyric Video zum Song 'Lost Amidst The Unfathomable Abyss' gibt es hier zu sehen:

"Age Of The Void" Trackliste:



1. MDCCCXVI

2. Eighteen Hundred And Froze To Death

3. Lost Amidst The Unfathomable Abyss

4. Moonlit Requiem

5. Whispered Curses, Woe Unleashed

6. Crimson Seas Of Courage

7. Great Drowning Of Men

8. Fanfares

