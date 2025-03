FLOTSAM AND JETSAM auf Tour

Die US-amerikanischen Power Thrasher FLOTSAM AND JETSAM beehren den europäischen Kontinent für einige Konzerte, um ihr famoses letztes Album "I Am The Weapon" gebührend zu promoten.

Ich hoffe, es ist für jeden von euch (Interessierten) etwas in der Nähe...:

08.08.2025: Derbyshire (UK) - Bloodstock

09.08.2025: Büdesheim (DE) - Krawall'O Rock

10.08.2025: Kortrijk (BE) - Alcatraz

12.08.2025: Düsseldorf (DE) - The Pitcher

14.08.2025: Prague (CZ) - Modra Vopice

15.08.2025: Kosice (CZ) - Colloseum

16.08.2025: Budapest (HU) - Analog Music Hall

19.08.2025: Vienna (AT) - Viper Room

20.08.2025: München (DE) - Backstage

21.08.2025: Weinheim (DE) - Cafe Central

22.08.2025: Helmond (NL) - Cacaofabriek

23.08.2025: Drachten (NL) - Iduna

24.08.2025: Enschede (NL) - Metropol

26.08.2025: Herford (DE) - Kulturwerk

28.08.2025: Naestved (DK) - Naestved Metal Fest

30.08.2025: Campulung Muscel (RO) - Posada Rock