Zweite Singleauskopplung von CEA SERIN

Am 12. September erscheint bei Generation Prog Records mit "The World Outside" das dritte Album der amerikanischen Frickel-Metaller CEA SERIN.

Mit den bewegten Bildern zu 'The Rose On The Ruin' könnt ihr euch hier nun den zweiten Vorab-Track aus dem Werk anhören.

The Rose On The Ruin

https://www.youtube.com/watch?v=vcP93Mvj960