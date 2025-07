POOL KIDS: Neue Single 'Leona Street' am Start

Das Indie-Rock-Quartett POOL KIDS hat in dieser Woche die neue Single 'Leona Street' veröffentlicht. Der Song ist ein Vorgeschmack auf das kommende Album "Easier Said Than Done", welches am 15. August 2025 via Epitaph erscheinen soll.



Das dritte Album hat die Band in Seattle von Mike Vernon Davis produzieren lassen. Dafür haben sie Geld von ihren Gigs gespart, um das neue Werk so unabhängig wie möglich zu produzieren. Im Sommer 2024 verbrachte die Band fünf Wochen zusammen, um die Songs aufzunehmen.



Während des Schreibens forderte Sängerin Christine Goodwyne sich selbst heraus, sich auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren und nur Texte zu verwenden, die sie erst kürzlich geschrieben hatte, anstatt in alten Notizen nach Ansatzpunkten zu suchen.

"Auf dem Album gibt es viele Bilder aus Florida und viele wirklich spezifische Einblicke in die Tournee. Indem ich mir erlaubte, spezifisch zu werden, fühlte ich mich emotional viel mehr mit den Songs verbunden. Es ist ein sehr persönliches Album für mich und auch für die ganze Band. Ich habe darüber geschrieben, wie sich das Leben für uns alle in den letzten Jahren gestaltet hat. Ich habe das Gefühl, dass sich jeder von uns mit vielen der Songs identifizieren kann."



Das Album kann bereits vorbestellt werden.



Die Tracklist liest sich so:

1. Easier Said Than Done

2. Tinted Windows

3. Bad Bruise

4. Leona Street

5. Last Word

6. Sorry Not Sorry

7. Not Too Late

8. Which Is Worse?

9. Dani

10. Perfect View

11. Exit Plan