THE ACACIA STRAIN: Neues Album für Oktober angekündigt

Die Extrem-Metaller von THE ACACIA STRAIN haben ein neues Album angekündigt. Das neue Werk trägt den Namen "You Are Safe From God Here" und wird am 24.10.2025 via Rise Records erscheinen.



Aus dem Werk hat die Band den ersten Song veröffentlicht. Das ist 'A Call Beyond'.

Dazu sagt die Band: "Es fiel uns schwer, uns für einen Song zu entscheiden, den wir als erstes veröffentlichen wollten - mit jeder neuen Platte wird es schwieriger, 'einen Song' auszuwählen. Wir hatten das Gefühl, dass 'A Call Beyond'eine gute Einführung in diese Ära von TAS ist."



Das Album kann bereits vorbestellt werden.



Die Tracklist liest sich so:

"eucharist i: BURNT OFFERING"

"A CALL BEYOND"

"SWAMP MENTALITY"

"THE MACHINE THAT BLEEDS" (Feat. Brody King + Colin Young)

"MOURNING STAR"

"I DON’T THINK YOU ARE GOING TO MAKE IT"

"ACOLYTE OF THE ONE"

"AEONIAN WRATH"

"HOLY MOONLIGHT"

"SACRED RELIC"

"WORLD GONE COLD"

"eucharist ii: BLOOD LOSS" (Feat. Sunny Faris)