Das WACKEN hat jetzt auch seine Hymne!

Die "trueste Metal Band der Welt" (THE BUTCHER SISTERS) und die "Queen of Metal" (Doro Pesch) haben die offizielle WACKEN Hymne veröffentlicht. Eine zeitlose Huldigung an das legendärste Metal-Festival der Welt! Egal ob auf dem Zeltplatz, im Garten beim Grillen, oder Live auf dem Holy Ground - diesem Song wird man rund um WACKEN wohl nicht entkommen können.

THE BUTCHER SISTERS feat. DORO - 'Wacken'

https://www.youtube.com/watch?v=K4y_YlW6ezA

Quelle: Starkult Promotion Redakteur: Chris Schantzen Tags: the butcher sisters tbs doro doro pesch wacken