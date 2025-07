PATRIARCHS IN BLACK zum Sterben bereit

Die Southern Doomster PATRIARCHS IN BLACK um Dan Lorenzo (HADES, ex-NON-FICTION) und Johnny Kelly (DANZIG, QUIET RIOT) veröffentlichen ihr neues und viertes Studioalbum "Home" am 15. August via Metalville Records.

Vorab stellen sie uns ihre dritte Single 'Ready To Die' vom neuen Langspieler samt Video zur Verfügung.

Ready To Die

https://www.youtube.com/watch?v=8_PqUQ4IWk8