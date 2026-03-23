ZERUEL: Debütalbum "Ruin;Rebirth" für Juni angekündigt
23.03.2026 | 19:48
ZERUEL ist das Soloprojekt von Braydon Hill. Im Oktober 2025 ist der 22-jährige Musiker aus Baltimore bei Rise Records heimisch geworden und hat damals die Single 'Return By Dawn' veröffentlicht.
Nun wird der junge Mann am 19.06.2026 via Rise Records sein Debütalbum "Ruin;Rebirth" herausbringen. Daraus gibt es mit dem neuen Track 'Limbo' schon einen ersten Höreindruck.
Das Album kann bereits vorbestellt werden.
https://www.youtube.com/watch?v=Thvhu6Yvm-o
