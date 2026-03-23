POWERRAGE: Neue Single 'Dragon Man' veröffentlicht
Am 24.04.2026 wird das Debütalbum "Beast" der Band POWERRAGE via High Roller Records erscheinen. Es ist die neue Band vom ehemaligen EXCITER-Gitarristen John Ricci.
Zur Band gehören weiterhin der Bassist Todd Pilon (ehemals WITCHKILLER), Schlagzeuger Lucas Dery und natürlich der Sänger Jacques Bélanger, der unter anderen auf dem EXCITER-Album "The Dark Command" (1997) zu hören war.
Aus dem neuen Werk hat die Band nun mit 'Dragon Man' eine weitere Single veröffentlicht. Bereits Anfang Februar ist der Track 'Dark Wings' herausgekommen.
Die Tracklist liest sich so:
1. Dark Wings
2. Cremation Damnation
3. Dragon Man
4. Haunted Hell
5. I Torture I Kill
6. The Devil is Screaming
7. Damned and Cursed
8. The Black Mass
Das Album kann auf der Label-Homepage bereits vorbestellt werden.
https://www.youtube.com/watch?v=0G47FtFPhD0
