GALIBOT kündigt drittes Album "Catabase" an
Das Black-Metal-Gespann GALIBOT hat für den 08.05.2026 sein drittes Studioalbum "Catabase" angekündigt. Die Band um Frontfrau Diffamie wird dabei von Les Acteurs de l'Ombre Productions unterstützt.
"Catabase" Trackliste:
01. Catabase
02. Jeanlin
03. Bleu Noir Rouge
04. Voreux
05. Baptise Terre
06. Pénitent
07. Les Montagnes Poussent Sous Terre
08. Estaminet, Pt. 1
09. Terril
10. Saint Cordon
11. Mesektet
