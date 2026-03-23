SENSE OF FEAR mit neuem Album im Mai
Die griechische Heavy-Metal-Truppe SENSE OF FEAR hat für den 08.05.2026 ihr zweites Studioalbum "Infernal Decay" angekündigt. Via Sleazy Rider schick die Band um Frontmann Ilias Kytidis bereits den Appetizer 'Empathy to Darkness' ins Rennen.
"Infernal Decay" Trackliste:
01. Infernal Decay
02. Cerberus
03. Empathy To Darkness
04. Conflict Of Interest
05. Ethereal Requiem
06. Kiss Of War
07. Kleos (Glory)
08. Labyrinth
09. Riddle Of Shadows
10. The Shallow Journey Of Your Soul
11. Retaliation
SENSE OF FEAR - Empathy to Darkness (Visualizer)
https://www.youtube.com/watch?v=fctYecOGtqE=RDfctYecOGtqE&start_radio=1
- Sleazy Rider
- Norman Wernicke
- sense of fear infernal decay empathy to darkness
