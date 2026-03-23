POWERMETAL.de präsentiert: ASENBLUT live

POWERMETAL.de freut sich, die kommende Tour von ASENBLUT zu präsentieren.

Einen Tag bevor mit "Urgewalt" das neue ASENBLUT-Album über Massacre Records erscheint, stürmen die Musiker von ASENBLUT im Rahmen ihrer "Bruderschaft"-Tour erneut die Bretter dieser Republik.

Unterstützt werden sie hierbei von FLAMMENMEER und SUBFIRE.

Anbei die Dates:

17.09  Bochum (DE), Rockpalast

18.09  Hamburg (DE), Logo

19.09  Leipzig (DE), Hellraiser

20.09  Erfurt (DE), From Hell

21.09  Weiher (DE), Live Music

22.09  München (DE), Backstage

23.09  Wien (AT), Viper Room

24.09  Hamberg (DE), Grüner Wald

25.09  Lenzburg (CH), Metbar

26.09  Selb (DE), Rockclub

27.09  Göttingen (DE), Exil

Macht euch bereit für das nächste, wuchtige Kapitel der ASENBLUT-Geschichte; Tickets gibt es hier.