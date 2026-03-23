POWERMETAL.de präsentiert: ASENBLUT live
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POWERMETAL.de freut sich, die kommende Tour von ASENBLUT zu präsentieren.
Einen Tag bevor mit "Urgewalt" das neue ASENBLUT-Album über Massacre Records erscheint, stürmen die Musiker von ASENBLUT im Rahmen ihrer "Bruderschaft"-Tour erneut die Bretter dieser Republik.
Unterstützt werden sie hierbei von FLAMMENMEER und SUBFIRE.
Anbei die Dates:
17.09 Bochum (DE), Rockpalast
18.09 Hamburg (DE), Logo
19.09 Leipzig (DE), Hellraiser
20.09 Erfurt (DE), From Hell
21.09 Weiher (DE), Live Music
22.09 München (DE), Backstage
23.09 Wien (AT), Viper Room
24.09 Hamberg (DE), Grüner Wald
25.09 Lenzburg (CH), Metbar
26.09 Selb (DE), Rockclub
27.09 Göttingen (DE), Exil
Macht euch bereit für das nächste, wuchtige Kapitel der ASENBLUT-Geschichte; Tickets gibt es hier.
- Quelle:
- intern
- Redakteur:
- Marcel Rapp
- Tags:
- präsentation asenblut flammenmeer subfire
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