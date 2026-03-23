POWERMETAL.de präsentiert: Break The Grid 2026
23.03.2026 | 13:24
POWERMETAL.de freut sich sehr, das Break The Grid 2026 zu präsentieren!
Am 08. August ist es im MTC in Köln soweit: AmpUp! Talent Management lässt das Break The Grid 2026 hochleben und verwandelt die Zülpicher Straße in einen Riff-Hexenkessel.
Mit von der Partie sind hierbei:
SOBER TRUTH (Progressive Groove Metal)
DESIDERA (Mixed Metal Arts) und
COMA TALES (Alternative Groove Metal)
Der Spaß beginnt um 19:30 Uhr (Einlass 19 Uhr), weitere Infos sowie Tickets gibt es hier.
