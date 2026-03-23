Headbangers Open Air: Donnerstagsheadliner ist...
Kommentieren
Mit DEATH ANGEL haben die Veranstalter des Headbangers Open Airs den Donnerstagsheadliner verkündet.
Die Sause findet vom 22.07. bis 25.07.2026 statt.
Anbei das bisherige Line-Up:
AGENT STEEL
DEATH ANGEL
STORACE
VOIVOD
AMBUSH
PRAYING MANTIS - Special Set EVILDEAD
THRESHOLD
SORTILEGE - Special Set
BENGAL TIGERS
BANGALORE CHOIR
ATLANTEAN KODEX
TROOPS OF DOOM
MINDWARS SINISTER REALM - erste Europa-Show
BRONZE - erste Festivalshow in Deutschland
FATAL EMBRACE
LÖANSHARK
EMERAL RAGE
+ weitere Bands
Zudem findet einen Tag zuvor, also am 22.07.2026, die Warm-Up-Show aus folgenden Bands bestehen:
INSULT
BEAST
RUTHLESS
TURBOKILL
Das nächste Jahr wirft also jetzt schon große Schatten voraus und das Headbangers Open Air verspricht ein absolutes Highlight zu werden.
Weitere Infos sowie Tickets gibt es auf der offiziellen Webseite.
Wir halten euch bei weiteren News natürlich up to date :)
- Quelle:
- Veranstalter
- Redakteur:
Marcel Rapp
- Tags:
0 Kommentare