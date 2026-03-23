THEY MIGHT BE GIANTS: Neue Single 'Outside Brain' veröffentlicht

Die Brooklyner Indie-Rock-Band THEY MIGHT BE GIANTS wird am 14.04.2026 ein neues Album veröffentlichen. Es trägt den Namen "The World Is To Dig" und wird bei allen bekannten Streamingdiensten erhältlich sein. Zudem wird ab dem 17. April eine exklusive 180-Gramm-Vinyl-Farbvariante in Indie-Läden erhältlich sein.



Heute hat die Band mit 'Outside Brain' einen weiteren Song aus dem neuen Werk herausgebracht.



John Flansburgh erklärt dazu: "In 'Outside Brain' geht es um Manie und Panik. Es geht dabei genauso sehr um das Gefühl dieser verdrehten Emotionen wie um das eigentliche Storytelling im Text. Ich habe versucht, diese Albtraum-Angst einzufangen, wenn man verfolgt wird oder vor etwas wegläuft. Unser Schlagzeuger Marty Beller hat großartige Arbeit geleistet und durch einen unerbittlichen Beat eine regelrechte Klaustrophobie erzeugt. Ich bin ein Fan der Bobby Fuller Four (einer Garage-Band aus den 60ern, die abgesehen von ihrem Hit 'I Fought The Law' etwas in Vergessenheit geraten ist), und ich habe das Gefühl, dass wir ein Stück ihres sehr seltenen Vibes in diesem Track eingefangen haben."

Breits im Vorfeld sind aus dem Werk die Songs 'Sleeps Older Sister' und 'Wu-Tang' erschienen.

Die Tracklist liest sich so:

01. Back In Los Angeles

02. Wu-Tang

03. Sleeps Older Sister

04. Je Nen Ai Pas

05. Outside Brain

06. Lets Fall in Lava

07. Telescope

08. Garbage In

09. Get Down

10. New Wave Will Never Die

11. Overnight Sensation (Hit Record)

12. Character Flaw

13. Hit The Ground

14. What You Get

15. Slow

16. In The Dead Mall

17. What The Cat Dragged In

18. They Might Be Feral



https://www.youtube.com/watch?v=3VE9pBHSNC0