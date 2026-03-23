THEY MIGHT BE GIANTS: Neue Single 'Outside Brain' veröffentlicht
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Die Brooklyner Indie-Rock-Band THEY MIGHT BE GIANTS wird am 14.04.2026 ein neues Album veröffentlichen. Es trägt den Namen "The World Is To Dig" und wird bei allen bekannten Streamingdiensten erhältlich sein. Zudem wird ab dem 17. April eine exklusive 180-Gramm-Vinyl-Farbvariante in Indie-Läden erhältlich sein.
Heute hat die Band mit 'Outside Brain' einen weiteren Song aus dem neuen Werk herausgebracht.
John Flansburgh erklärt dazu: "In 'Outside Brain' geht es um Manie und Panik. Es geht dabei genauso sehr um das Gefühl dieser verdrehten Emotionen wie um das eigentliche Storytelling im Text. Ich habe versucht, diese Albtraum-Angst einzufangen, wenn man verfolgt wird oder vor etwas wegläuft. Unser Schlagzeuger Marty Beller hat großartige Arbeit geleistet und durch einen unerbittlichen Beat eine regelrechte Klaustrophobie erzeugt. Ich bin ein Fan der Bobby Fuller Four (einer Garage-Band aus den 60ern, die abgesehen von ihrem Hit 'I Fought The Law' etwas in Vergessenheit geraten ist), und ich habe das Gefühl, dass wir ein Stück ihres sehr seltenen Vibes in diesem Track eingefangen haben."
Breits im Vorfeld sind aus dem Werk die Songs 'Sleeps Older Sister' und 'Wu-Tang' erschienen.
Die Tracklist liest sich so:
01. Back In Los Angeles
02. Wu-Tang
03. Sleeps Older Sister
04. Je Nen Ai Pas
05. Outside Brain
06. Lets Fall in Lava
07. Telescope
08. Garbage In
09. Get Down
10. New Wave Will Never Die
11. Overnight Sensation (Hit Record)
12. Character Flaw
13. Hit The Ground
14. What You Get
15. Slow
16. In The Dead Mall
17. What The Cat Dragged In
18. They Might Be Feral
https://www.youtube.com/watch?v=3VE9pBHSNC0
- Quelle:
- Starkult Promotion
- Redakteur:
- Swen Reuter
- Tags:
- they might be giants the world is to big neues album john flansburgh outside brain sleeps older sister wu-tang
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