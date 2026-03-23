THE MELMACS: Neue Single 'Lazy Hearts' am Start
Kommentieren
Die Dresdner PowerPopPunk-Band THE MELMACS hat mit 'Lazy Hearts' eine neue Single am Start. Der Track stammt vom Album "Euphancholia", welches im April via Bakraufarfita Records erscheinen soll.
Die Tracklist liest sich so:
01. The Tide Is High
02. Run For Your Life
03. Falling
04. Bad Seeds
05. These Days
06. Keep On
07.Lazy Hearts
08. Deadbeat
09. Showdown
10. Lifetime
11. Crying My Heart Out
12. Electric Night
Live ist die Band wie folgt zu erleben:
18.04.26 Lauchhammer, Jugend Club Süd
08.-09.05.26 Rees, Punk Meets People
13.05.26 Erfurt, Museumskeller
14.05.26 Freiburg Slow Club
05.06. Bochum, Wageni
06.06.26 Frankfurt/Main, AU
19.-21-06.26 Dresden Farewell Youth Festival
07.-08.08.26 Wakenstädt, Sommerschlacht
07.-08.08.26 Wagesrott, Enzo Festival
09.08.26 Potsdam Nowawes
13.11.26 Hannover, Lux
14.11.26 Köln, Sonic Ballroom
17.11.26 Limbach-Oberfrohna, Doro
https://www.youtube.com/watch?v=geuWL8_MBJI
- Quelle:
- Starkult Promotion
- Redakteur:
- Swen Reuter
- Tags:
- the melmacs lazy hearts neues album neue single euphancholia bakraufarfita records
0 Kommentare