YOUR SPIRIT DIES mit Debütalbum

Die Musiker von YOUR SPIRIT DIES kündigen ihr Debütalbum "My Gnawing Pains Will Never Rest" an, das am 2. Mai über MNRK Heavy erscheint. Mit Gastmusikern von ZAO, NO CURE und THE CALLOUS DAOBOYS. Vorab gibt es den Appetizer 'Serpentine', der das Hardcore-Unterfangen der Band aus South Carolina schon gut auf den Punkt bringt.

