ARCHITECTS - Headline-Tour im Herbst!

Unmittelbar nach der Veröffentlichungswoche ihres neuen Albums "The Sky, The Earth And All Between" kündigt ARCHITECTS eine ausgedehnte UK & EU Headline-Tournee für Oktober an, bei der sie von WAGE WAR und HOUSE OF PROTECTION unterstützt werden.

Die vollständige Liste der für uns relevanten Termine liest sich wie folgt:

01.10.2025 - München, Zenith

03.10.2025 - Stuttgart, Porsche Arena

04.10.2025 - Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

05.10.2025 - Frankfurt, Festhalle

08.10.2025 - Hamburg, Barclay's Arena

Tickets sind ab Freitag, 14.03.2025 um 11 Uhr hier im Vorverkauf erhältlich.

Desweitern kann man ARCHITECTS auch bereits diesen Sommer als Support von LINKIN PARK sehen. Mehr Infos dazu gibt es hier.