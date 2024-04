XANDRIA mit neuem Video

Nach dem großen Erfolg ihres letzten Albums "The Wonders Still Awaiting" hat sich XANDRIA direkt wieder in die Arbeit gestürzt und neue Musik geschrieben. Mit 'Universal' gibt es einen ersten Vorgeschmack.



Die Band zu 'Universal':

"Wir sind überwältigt von dem tollen Feedback auf unser Album "The Wonders Still Awaiting" und sind so dankbar für unsere wunderbaren Fans! All diese positive Energie hat uns inspiriert, schnell neue Musik zu schreiben, und hier ist der erste Song der neuen Musik, die auf euch wartet! Wir hoffen, er gefällt euch! Vielen Dank für eure Unterstützung!"



Universal







https://www.youtube.com/watch?v=J7wIV7YwzO0



Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: xandria the wonders still awaiting universal