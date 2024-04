ACCEPT: Headliner Europa-Tour im Herbst

Am 26. April 2024 erscheint über via Napalm Records das neue Studioalbum "Humanoid" von ACCEPT. Im Herbst geht es dann gemeinsam mit PHIL CAMPBELL & THE BASTARD SONS auf große Europa-Tour.



Wolf Hoffmann zur Tour:

"Wir freuen uns sehr, mit der Rock'n'Roll Familie Campbell zu touren. Soviel Energie und Talent – mit dieser Band teilen wir gern die Bühne. Wir freuen uns schon unglaublich darauf mit unseren Fans und PHIL CAMPBELL & THE BASTARD SONS ein echtes Metal Fest zu feiern!"



Phil Campbell ergänzt:

"Wir können es kaum erwarten im Herbst mit ACCEPT zu rocken. Sichert eure Tickets und bringt Ohrstöpsel mit – es wird eine höllische Tour!"



EU Headline Tour "Humanoide":



17.10.24 (TR) Istanbul, KCP (*)

28.10.24 (FR) Toulouse, Le Bikini

29.10.24 (FR) Lyon, Transbordeur

31.10.24 (BE) Antwerpen, Trix

01.11.24 (FR) Paris, Elysee Montmartre

02.11.24 (CH) Lausanne, Les Docks (*)

03.11.24 (CH) Zürich, Komplex

05.11.24 (DE) Saarbrücken, Garage

06.11.24 (DE) Oberhausen, Turbinenhalle

07.11.24 (DE) Langen, Stadthalle

09.11.24 (AT) Wien, Simm City

12.11.24 (DE) München, Backstage

13.11.24 (DE) Berlin, Huxleys

15.11.24 (DE) Neu-Ulm, Ratiopharm Arena

16.11.24 (DE) Geiselwind, Eventcenter

21.11.24 (DE) Bremen, Aladin

25.11.24 (NO) Oslo, Rockefeller (*)

26.11.24 (SE) Göteborg, Trädgår’n (*)

29.11.24 (SE) Karlstad, Nöjesfabriken (*)

30.11.24 (SE) Stockholm, Fryshuset (*)

(*): ohne PHIL CAMPBELL & THE BASTARD SONS