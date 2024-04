JINJER und die Fische

Am 17. Mai 2024 erscheint via Napalm Records JINJERs erstes offizielles Live-Album "Live In Los Angeles". Seit heute gibt es mit 'Pisces' die nächste Auskopplung.



Pisces (live)







https://www.youtube.com/watch?v=u9r4kKPDCq8

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: jinjer live in la pisces