Weitere Bands für das

Zu dem bisherigen Lineup des "Bookwood"-Festivals 2025 reihen sich zwei weitere Bands ein, wie die Metalfoundation bekannt gegeben hat.

Mit RETURN TO SANITY kommt eine Band aus Sangerhausen mit nach Buchholz, welche sich zwar nicht einem einzigen Genre zuordnen lässt aber am ehesten dem Metalcore zugehörig fühlt.

Damit auch Nachwuchsbands unterstützt werden, bekommt LVL wieder einen Slot auf dem Festival. Mit einem Hang zum klassischen Rock und Heavy Metal wird die Truppe aus Nordhausen, welche nicht älter als 15 Jahre ist, das Festival bereichern.

Headliner des Fastivals, welches von POWERMETAL.de präsentiert wird, ist niemand geringeres als GRAVE DIGGER.

Hier die weiteren bisher bestätigten Bands:



LVL

RETURN TO SANITY

LAST CARESS (MISFITS-Tribute)

KINGSLAYERS (BRING ME THE HORIZON-Tribute)

FAST'N'LOSE

BLACK STAINS

FRENEMY SOCIETY

CREED OF PAIN

ALVEOLE

BLINDGÄNGER

WINDREITER

STAHLKELLER

COLLISIONS

Das Bookwood findet hier statt:

Festplatz "K1"

Hinter Dem Rain

99734 Nordhausen OT Buchholz/Harz.

Tickets gibt es bei Eventim und Eventim-light.