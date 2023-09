WOLVES IN THE THRONE ROOM mit vier neuen dunklen Perlen

Übermorgen, am 29.09.2023, veröffentlicht die amerikanische Black-Metal-Band, die im April im Rahmen ihrer Europa-Tour sechs Konzerte in Deutschland spielten, über Relapse Records ihre aktuelle EP. "Crypt Of Ancestral Knowledge" enthält vier neue Tracks, welche nicht nur von cineastischem Black Metal bis zu akustischem Dark Folk reichen, sondern auch Abstecher in atmosphärischen Industrial und dunklere Klanggebiete absolvieren sollen. 'Twin Mouthed Spring' und 'Initiates Of The White Hart', die bereits mit Video zur Verfügung stehen, bieten bereits vielversprechende Ausblicke.

