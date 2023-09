POWERMETAL.de präsentiert: Das

Euch gelüstet es nach eher besinnlicheren Tagen nach etwas mehr LAUT? Nach den ganzen Weihnachtskränzchen braucht ihr wieder eine ordentliche Prise Heavy Metal?

Dann haben wir genau das Richtige für euch:

Wir sind froh, euch mit dem "No Sleep After X-Mas"-Festival ein brandneues, tolles Ein-Tages-Festival präsentieren zu dürfen. Am 29. Dezember steigt in Limburg a. d. Lahn, genauer gesagt in der Stadthalle in 65594 Runkel, eine acht Bands starke Sause, die sich gewaschen hat.

Mit dabei sind:

WINDROSE

VISIONS OF ATLANTIS

GRAILKNIGHTS

ASENBLUT

HAGGEFUGG

MUNARHEIM

TALES OF RATAÖSK

ISN'T

Seit dem 01. September gibt es folgende Tickets:

- "Katze im Sack"-Tickets: die ersten 100 bestellten Hard-Tickets über die Webseite für nur 40€

- "Early Bird"-Tickets: vom Ticket Nr. 101 an jedes Hard-Ticket nur 45€ - noch bis zum 08.10.!

- ab dem 09. Oktober gibt es das schmucke Festivalticket für noch immer sehr preiswerte 50€

An der Stelle machen wir euch gerne auf die weiteren Informationen auf https://www.no-sax.de/ aufmerksam. Feiert mit uns!