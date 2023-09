NERVOSA mit den Elementen der Sünde

Bevor am Freitag, den 29. September 2023, via Napalm Records die neue Scheibe "Jailbreak" von NERVOSA erscheint, gibt es noch eine weitere Auskopplung für uns: 'Elements Of Sin'.



Elements Of Sin







https://www.youtube.com/watch?v=s9sIfxEcvbw



